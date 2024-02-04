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Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı geldi! İller de belli tarih de

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi. İstanbul, Ankara, İzmir'de kar yağıp yağmayacağı belli oldu. Kar yağışıyla ilgili tarih verildi. Günlerce sürecek, Lapa lapa yağacak. Soğuk havalar bir andan çökecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışının etkili olacağı iller açıklandı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

• 04 Şubat 2024 - 20:40 • Son Güncelleme:
• 04 Şubat 2024 - 20:40 • Son Güncelleme:
1Meteorolojiden kar yağışı uyarısı geldi İller de belli tarih de

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2Meteorolojiden kar yağışı uyarısı geldi İller de belli tarih de

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

3Meteorolojiden kar yağışı uyarısı geldi İller de belli tarih de

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

4HAVA SICAKLIĞI

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

5RÜZGAR

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

6MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

7EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

8AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin bu gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur, iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur, iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Diyarbakır ve Antep'in kuzey, Siirt'in doğu kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

14Meteorolojiden kar yağışı uyarısı geldi İller de belli tarih de

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Kars dışında), Güneydoğu Anadolu ile Çankırı, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

15Meteorolojiden kar yağışı uyarısı geldi İller de belli tarih de

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

16Meteorolojiden kar yağışı uyarısı geldi İller de belli tarih de

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

17Meteorolojiden kar yağışı uyarısı geldi İller de belli tarih de

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

18Meteorolojiden kar yağışı uyarısı geldi İller de belli tarih de

Yapılan uyarıda rüzgarın 5 Şubat Pazartesi günü itibariyle Batı Karadeniz'in doğusunda (Kastamonu ve Samsun arası) ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Uyarıda ayrıca fırtınanın, salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği ifade edildi.

19Meteorolojiden kar yağışı uyarısı geldi İller de belli tarih de

Yapılan uyarıda, "Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

20Meteorolojiden kar yağışı uyarısı geldi İller de belli tarih de

Pazartesi günü 29 ilde kar yağışı bekleniyor.