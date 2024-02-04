Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı geldi! İller de belli tarih de
Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi. İstanbul, Ankara, İzmir'de kar yağıp yağmayacağı belli oldu. Kar yağışıyla ilgili tarih verildi. Günlerce sürecek, Lapa lapa yağacak. Soğuk havalar bir andan çökecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışının etkili olacağı iller açıklandı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...
• 04 Şubat 2024 - 20:40 • Son Güncelleme:
• 04 Şubat 2024 - 20:40 • Son Güncelleme: