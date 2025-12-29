Meteoroloji'den kar alarmı! O bölgeleri tek tek uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümünde kara teslim olacağını duyurdu. Batı Karadeniz başta olmak üzere Sakarya ve çevresinde yer yer 20 santimetreyi aşan kuvvetli kar yağışı beklenirken, ulaşımda aksamalar ve buzlanma riskine karşı uyarı yapıldı. İşte bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Aralık 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Orta Karadeniz kıyıları ile İskenderun Körfezi çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı, hissedilir derecede azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI
Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde başlayarak zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, 29.12.2025 Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İşte il il hava durumu
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı 1
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 6
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 9
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 5
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -7