Meteoroloji'den 39 il için sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli sağanak ve kar geliyor
Meteoroloji 39 il için sarı kodlu uyarı yayınlayarak şiddetli sağanak, kar ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Ege ve Akdeniz'de çok kuvvetli yağış beklenirken, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı etkili olacak. İşte sarı kod verilen iller...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Şubat 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Kars ve Iğdır dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile sabah saatlerinde Samsun çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz bölgeleri ile İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir'in batı kesimleri, Van'ın güney çevreleri ve Hakkari'de kuvvetli, Aydın'ın ve Muğla'nın kıyı kesimleri, Antalya’nın doğu ilçeleri, Çanakkale, İzmir'in güneyi ve Balıkesir'in batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu sabah ve saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.
39 İL İÇİN KRİTİK UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 39 il için sarı kodlu uyarı verdi. Sarı kod verilen iller: "Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Karabük, Osmaniye ve Düzce"
3 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Öte yandan Meteoroloji yaptığı değerlendirmede 3 il için de kar uyarısında bulundu. Bugün Ardahan, Ağrı ve Erzurum'da kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Sıcaklıklar ise eksi 5 dereceye kadar düşecek.