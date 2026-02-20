Meteoroloji'den 20 Şubat uyarısı! 8 il için sarı kodlu alarm verildi!

1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Şubat 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre, Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Ege kıyıları ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.