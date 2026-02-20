Meteoroloji'den 20 Şubat uyarısı! 8 il için sarı kodlu alarm verildi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Şubat 2026 Cuma günü için hava durumu raporunu yayımladı. Batı bölgelerinde kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yapılırken, dondurucu soğuklar öncesi sıcaklıkların son kez artacağı belirtildi. Öte yandan hafta sonu için megakent İstanbul dahil birçok ile kar uyarısı geldi. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Şubat 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre, Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Ege kıyıları ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI ARTACAK
Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL'A KAR GELİYOR
Öte yandan yayımlanan 5 günlük raporda ise İstanbul dahil birçok il için kar yağışı uyarısında bulunuldu. Pazar günü birçok ilde başlayacak olan kar yağışı bazı illerde sağanak yağışa dönecek. Sıcaklıklar ise eksi 6'ya kadar düşecek