Meteoroloji'den 10 şehir için sağanak yağış uyarısı geldi!
Aşırı sıcakların hayatı olumsuz etkilediği yaz aylarında Meteoroloji'den 10 ile sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğusu ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un kuzey ve doğu çevreleri ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
• 01 Ağustos 2024 - 18:56 • Son Güncelleme:
• 01 Ağustos 2024 - 18:56 • Son Güncelleme: