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GündemMeteoroloji'den 10 şehir için sağanak yağış uyarısı geldi!
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Meteoroloji'den 10 şehir için sağanak yağış uyarısı geldi!

Aşırı sıcakların hayatı olumsuz etkilediği yaz aylarında Meteoroloji'den 10 ile sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğusu ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un kuzey ve doğu çevreleri ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

• 01 Ağustos 2024 - 18:56 • Son Güncelleme:
• 01 Ağustos 2024 - 18:56 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3MARMARA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 18°C, 38°CAz bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 32°CAz bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 17°C, 36°CAz bulutlu ve açık

KOCAELİ 21°C, 33°CAz bulutlu ve açık

4EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 25°C, 40°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 35°CAz bulutlu ve açık

MANİSA 25°C, 40°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA 24°C, 37°CAz bulutlu ve açık

5AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 36°CAz bulutlu ve açık, kuzey ve doğu çevreleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA 27°C, 34°CAz bulutlu ve açık, iç ve batı çevreleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY 26°C, 34°CParçalı bulutlu

ISPARTA 21°C, 37°CAz bulutlu ve açık, güney ve doğu çevreleri yer yer parçalı bulutlu

6İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 34°CAz bulutlu ve açık

ÇANKIRI 16°C, 35°CAz bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 16°C, 34°CAz bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 33°CAz bulutlu ve açık

7BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 31°CAz bulutlu

DÜZCE 17°C, 33°CAz bulutlu

SİNOP 23°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 28°CAz bulutlu

8ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun çok bulutlu bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 34°CParçalı bulutlu

ARTVİN 17°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 29°CParçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 29°CParçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 35°CAz bulutlu

VAN 15°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

10GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 40°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 38°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 39°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 40°CAz bulutlu ve açık