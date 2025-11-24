Meteoroloji uyardı! Sıcaklık düşüyor, çok kuvvetli geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat!

1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Kasım 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya, Çorum, İstanbul çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.