Meteoroloji uyardı! Sıcaklık düşüyor, çok kuvvetli geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Kaynak : Bengül Arıca
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklıkları bu hafta batı ve iç kesimlerde etkisini yitirecek. Bugün Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Samsun ve İstanbul'da sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor. İşte 24 Kasım 2025 hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Kasım 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya, Çorum, İstanbul çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Muğla'nın doğusu, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
Yağışların, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.