Meteoroloji uyardı! Pazar gününe dikkat: İstanbul dahil birçok ilde lapa lapa yağacak
Meteoroloji'den alınan verilere göre Türkiye genelinde yağışlı hava hakim. Artvin ve Rize için kuvvetli yağış, Doğu Anadolu için çığ ve buzlanma, Güneydoğu için ise toz taşınımı uyarısı geldi. Ayrıca Meteoroloji Pazar günü için İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar yağışı alarmı verdi. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Şubat 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerin sağanak yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin kıyılar ve Rize çevrelerinde kuvvetli olacağı bildirildi. Hava sıcaklıkları ise batı kesimlerde 3 ila 5 derece artarken, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağına dikkat çekildi.
İSTANBUL'A KAR GELİYOR
Öte yandan yayımlanan 5 günlük raporda ise İstanbul dahil birçok il için kar yağışı uyarısında bulunuldu. Pazar günü birçok ilde başlayacak olan kar yağışı bazı illerde sağanak yağışa dönecek. Sıcaklıklar ise eksi 6'ya kadar düşecek
Yağışların, Artvin kıyılar ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın kuzey yönlerden, Batı Karadeniz kıyıları ile Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.