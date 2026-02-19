Meteoroloji uyardı! Pazar gününe dikkat: İstanbul dahil birçok ilde lapa lapa yağacak

1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Şubat 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerin sağanak yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin kıyılar ve Rize çevrelerinde kuvvetli olacağı bildirildi. Hava sıcaklıkları ise batı kesimlerde 3 ila 5 derece artarken, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağına dikkat çekildi.