Meteoroloji uyardı Hatay'da sağanak ve dolu nedeniyle yollar göle döndü
25.03.2026 - 17:59
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle dönerken, ev ve iş yerlerini ise su bastı.
1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte saat 16.00 sıralarında sağanak etkili oldu.
2
Sağanak bir süre sonra yerini doluya bıraktı.
3
İlçenin pek çok bölgesi dolu nedeniyle beyaza bürünürken, caddeler ise göle döndü.
4
Bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
5
Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.
6
Yağışın durmasıyla suların tahliyesi için belediye ekipleri çalışma başlattı.
7