Meteoroloji uyardı Hatay'da sağanak ve dolu nedeniyle yollar göle döndü

25.03.2026 - 17:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ferhat DERVİŞOĞLU-Yunus Cuma YAŞATIR/REYHANLI, (Hatay), (DHA)

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle dönerken, ev ve iş yerlerini ise su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte saat 16.00 sıralarında sağanak etkili oldu.

Sağanak bir süre sonra yerini doluya bıraktı.

İlçenin pek çok bölgesi dolu nedeniyle beyaza bürünürken, caddeler ise göle döndü.

Bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.

Yağışın durmasıyla suların tahliyesi için belediye ekipleri çalışma başlattı.

