Meteoroloji uyardı! Çok şiddetli bastıracak: İşte 21 Ocak 2026 hava durumu raporu
Meteoroloji'den alınan verilere göre ülkenin batısında şiddetli fırtına ve yağmur etkili olurken, iç kesimlerde ise kar yağışı bastıracak. Günün ilk saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İşte 21 Ocak 2026 hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Ocak 2026 hava durumu raporunu paylaştıç Yapılan tahminlere göre Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Karaman çevreleri ile Antalya'nın batısının iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Sağanak Yağış ve Kar Beklenen İller
Sağanak Yağış: Marmara'nın batısı (Edirne, Çanakkale), Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde etkili olacak.
Kar ve Karla Karışık Yağmur: Gece saatlerinden itibaren Karaman geneli ile Antalya'nın batı ve iç kesimlerinin yükseklerinde kar yağışı geçişleri görülecek.