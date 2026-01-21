Meteoroloji uyardı! Çok şiddetli bastıracak: İşte 21 Ocak 2026 hava durumu raporu

1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Ocak 2026 hava durumu raporunu paylaştıç Yapılan tahminlere göre Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Karaman çevreleri ile Antalya'nın batısının iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.