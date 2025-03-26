Mersinli bilim insanları veganlar için nohuttan peynir üretti!

Mersin Ticaret Borsası bünyesindeki merkezde, başta çocuklar olmak üzere tüketicilerin bakliyat ürünlerini daha fazla tercih etmesi için projeler yürütülüyor. Daha önce fasulyeden kek, nohuttan süt, ekmek, cips ve çerez ile mercimekten kraker gibi çeşitli yiyeceklerin imal edildiği merkezde, vegan peynir için de AR-GE çalışması yürütüldü. Tarsus Üniversitesi Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülden Gökşen öncülüğündeki ekip, nohutları ince un haline getirdikten sonra su ve hayvansal olmayan diğer bileşenlerle karıştırdı. Kontrollü sıcaklıkta pişirilen süt kıvamındaki karışım, pastörizasyon aşamasından geçirilip kalıplara yerleştirilerek nohut peynirine dönüştürüldü. Soğutulup sertleştirilen peynir, olgunlaştırma sürecine alındı. Makinelerle kesilen ürünlere raf ömrünün uzun olması için vakum paketleme uygulandı.Elde edilen vegan peynirin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılacak. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, AA muhabirine, Mersin'in bakliyat ticaretinin merkezi olduğunu söyledi. BAM'ın çalışmalarının sektöre katkı sunduğunu dile getiren Özdemir, Amacımız bakliyat ve narenciyenin türev ürünlerini yaparak katma değerli ürünler ortaya çıkarmak. Vegan ve vejetaryen beslenme şekilleri arttıkça bu ürünlere yönelik çalışmalar olacaktır. Bakliyat ürünlerinin tüketimi de giderek artacaktır. dedi. Özdemir, peynirin piyasaya arzı için firmalarla görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti.