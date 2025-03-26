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Mersinli bilim insanları veganlar için nohuttan peynir üretti!

Mersin'de protein değeri yüksek baklagillerin tüketiminin yaygınlaştırılması için kurulan Bakliyat Araştırma Merkezi'nde (BAM) nohuttan elde edilen süt kıvamındaki karışımla "nohut peyniri" yapıldı.

• 26 Mart 2025 - 13:24 • Son Güncelleme:
• 26 Mart 2025 - 13:24 • Son Güncelleme:
1Mersinli bilim insanları veganlar için nohuttan peynir üretti

Mersin Ticaret Borsası bünyesindeki merkezde, başta çocuklar olmak üzere tüketicilerin bakliyat ürünlerini daha fazla tercih etmesi için projeler yürütülüyor.

2Mersinli bilim insanları veganlar için nohuttan peynir üretti

Daha önce fasulyeden kek, nohuttan süt, ekmek, cips ve çerez ile mercimekten kraker gibi çeşitli yiyeceklerin imal edildiği merkezde, vegan peynir için de AR-GE çalışması yürütüldü.

3Mersinli bilim insanları veganlar için nohuttan peynir üretti

Tarsus Üniversitesi Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülden Gökşen öncülüğündeki ekip, nohutları ince un haline getirdikten sonra su ve hayvansal olmayan diğer bileşenlerle karıştırdı.

4Mersinli bilim insanları veganlar için nohuttan peynir üretti



Kontrollü sıcaklıkta pişirilen süt kıvamındaki karışım, pastörizasyon aşamasından geçirilip kalıplara yerleştirilerek "nohut peyniri"ne dönüştürüldü. Soğutulup sertleştirilen peynir, olgunlaştırma sürecine alındı. Makinelerle kesilen ürünlere raf ömrünün uzun olması için vakum paketleme uygulandı.

Elde edilen vegan peynirin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılacak.

5- Piyasa arzı için görüşmeler yapılıyor

- Piyasa arzı için görüşmeler yapılıyor

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, AA muhabirine, Mersin'in bakliyat ticaretinin merkezi olduğunu söyledi.

6Mersinli bilim insanları veganlar için nohuttan peynir üretti

BAM'ın çalışmalarının sektöre katkı sunduğunu dile getiren Özdemir, "Amacımız bakliyat ve narenciyenin türev ürünlerini yaparak katma değerli ürünler ortaya çıkarmak. Vegan ve vejetaryen beslenme şekilleri arttıkça bu ürünlere yönelik çalışmalar olacaktır. Bakliyat ürünlerinin tüketimi de giderek artacaktır." dedi.

7Mersinli bilim insanları veganlar için nohuttan peynir üretti

Özdemir, peynirin piyasaya arzı için firmalarla görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti.