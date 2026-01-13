GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMersin'de yağmur ve dolu sonrası gökkuşağı renkli görüntülere sahne oldu
HaberlerGündem Haberleri Mersin'de yağmur ve dolu sonrası gökkuşağı renkli görüntülere sahne oldu

Mersin'de yağmur ve dolu sonrası gökkuşağı renkli görüntülere sahne oldu

13.01.2026 - 20:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)

Mersin'de etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan gökkuşağı görsel bir şölen sunarken, vatandaşlar bu an telefonlarıyla kaydetti.

1Mersin'de yağmur ve dolu sonrası gökkuşağı renkli görüntülere sahne oldu

Meteorolojinin Mersin için verdiği uyarının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini gösterdi.

2Mersin'de yağmur ve dolu sonrası gökkuşağı renkli görüntülere sahne oldu

Kent merkezinde yağmurla birlikte etkili olan dolu, sokakları beyaza bürüdü.

3Mersin'de yağmur ve dolu sonrası gökkuşağı renkli görüntülere sahne oldu

Yağmur ve dolunun ardından akşam saatlerinde gökyüzünde gökkuşağı belirdi.

4Mersin'de yağmur ve dolu sonrası gökkuşağı renkli görüntülere sahne oldu

Gökyüzünde oluşan ve renkli görüntüler oluşan gökkuşağı hayran bıraktı.

5Mersin'de yağmur ve dolu sonrası gökkuşağı renkli görüntülere sahne oldu

Gökkuşağı, gökyüzünde tablo meydana getirirken, vatandaşlarda cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı.