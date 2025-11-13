Mersin'de üretilip Fransa, Japonya ve BAE'ye gönderiliyor: Litre fiyatı 350 liraya ulaştı! Üreticinin yüzü gülüyor

5

Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz ise ilçedeki üretim kapasitesine ilişkin şu bilgileri paylaştı:"Mut ilçemizde kayıtlı 700 bin dönüm arazinin 300 bininde zeytin üretimi yapılmaktadır. Rekolte geçen yıla göre biraz düşük olsa da fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü. Zeytinyağı litre fiyatı 250-350 TL arasında, sofralık zeytin ise 30-70 TL arasında satılıyor. İlçemizde 11 adet salamura, 21 adet zeytinyağı fabrikası bulunuyor. Ürettiğimiz zeytinyağları Fransa, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ihraç edilmektedir."