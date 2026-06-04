Mersin'de üretici kazanacak! Tam 600 kilo dağıtıldı: Atalık tohum yeniden üretime kazandırıldı

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Tohum desteğinden yararlanan üreticiler de uygulamanın üretime önemli katkı sağladığını dile getirdi. Üretici Iraz Kılınç, destek sayesinde üretim maliyetlerinin düştüğünü belirterek, "Bu destek sayesinde hem girdi maliyetimiz azalıyor hem de üretimimiz artıyor. Köyümüzde üretimin devam etmesi için bu destekler çok kıymetli" ifadelerini kullandı.Çiftçi Habibe Aşık ise yerel tohumların gelecek nesillere bırakılacak önemli bir miras olduğunu vurgulayarak, "Bu tarlalarda emeğimiz ve umudumuz var. Üreten çiftçi güçlendiğinde kırsal da güçleniyor" dedi.