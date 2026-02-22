Mersin'de tüm hizmetler tek merkezde toplandı!

3





"Anamur ve yakın ilçelere hizmet veriyoruz"



Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığında inşaat mühendisi olarak görev yapan Enes Akkoç, koordinasyon merkezinin halkın talepleri doğrultusunda dizayn edildiğini belirterek, birden fazla birimin tek noktada toplandığını söyledi. Akkoç, "Daha önce atıl halde olan bu yapıda birçok birimi bir araya getirdik. Buradaki organizasyonla Bozyazı, Aydıncık ve Gülnar’a kadar birçok ilçenin Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine erişimi sağlandı. Yakın zamanda şehir merkezinde bulunan otogar da binamızın bir parçası haline gelecek. Anamur ve yakın ilçelerdeki vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.