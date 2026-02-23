Mersin'de tamamen ücretsiz olarak başladı! Yaş sınırı yok

3

Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrasında bağlama sanatçısı ve enstrüman kurslarında bağlama öğretmeni olan Uğurcan Kesici, "Derslere önce nota eğitimiyle başlıyoruz. Bir süre sonra da enstrümanlarımız eşliğinde türkü öğreniyoruz. Yaklaşık bir yıl süren eğitimin sonunda, öğrencilerimize katılım belgelerini veriyoruz" dedi.Büyükşehir Belediyesinin gitar, keman, piyano ve bağlama dallarında verilen ücretsiz kurslarından hem hobi edinmek isteyenlerin, hem de konservatuvar öğrencilerinin yararlandığını kaydeden Kesici, Mersin'de kültür sanat faaliyetlerinin yanı sıra, enstrüman kurslarıyla da vatandaşları müzikle buluşturduklarını ifade etti. Kesici, "Burada öğrencilerimize hem hobi olarak hem de mesleki anlamda iyi bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Olumlu olarak da dönüş sağlanıyor. Birçok insan, burada kurslar olduğunu biliyor. Mersinliler için kültürel anlamda çok güzel bir faaliyet. Bütün kurslarımız tamamen ücretsiz. Öğrencilerimiz, konservatuvar tarzında eğitim alıyor" diye konuştu.