Mersin'de müstakil evi ve villası olanlar saniyeler içinde sıraya girdi: 50 yıldır kayaları kırıp ömürlük duvarlar örüyor!

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Beton duvar belki 100 yıl dayanır ama taş duvar ömürlük olur. O yüzden hala taş duvarı tercih eden vatandaşlarımız var. Özellikle müstakil ev bahçelerinde, villalarda ve tarlalarda taş duvar çok tercih ediliyor. En büyük sıkıntımız çoğu meslekte olduğu gibi çırak bulamamak. Ağır iş olduğu için gençler farklı alanlara ilgi gösteriyor” dedi.