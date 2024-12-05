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Mersin'de gümüşçünün vitrinini kediler süslüyor

Mersin'de bir esnafın iş yerinde beslediği kediler, gümüş takı tasarım dükkanının vitrinini süslüyor. Her sabah iş yerini açmaya geldiğinde ortalığın dağınık olduğunu belirten Adem İnan, "Sabah gelip dükkanı açtığımda her gün aynı manzarayla karşılaşıyorum; vitrinler dağılmış. Gece olunca burası onların yaşam alanı gibi oluyor, vitrine çıkıp oynuyorlar" dedi.

İHA
• 05 Aralık 2024 - 09:45 • Son Güncelleme:
İHA
• 05 Aralık 2024 - 09:45 • Son Güncelleme:
1Mersinde gümüşçünün vitrinini kediler süslüyor

Mersin Çarşısı'nda 25 yıllık esnaf Adem İnan'ın işlettiği gümüş takı tasarım dükkanında vitrini gümüş takıların yanı sıra aralarında gezen kediler de de süslüyor. İnan iş yerinde beslediği kediler vitrinde de gezerek müşterilerin ilgisini çekiyor. 'Prens' adlı sarman cinsi kedi ile 'Gümüş' adlı smokin cinsi kedi gün boyu vitrinlerde dolaşarak, müşterilere neşe katıyor.

2Mersinde gümüşçünün vitrinini kediler süslüyor

Esnaf İnan, iş yerinde serbestçe gezen iki kedinin yanı sıra sürekli pasajda dolaşan calico cinsi kediye de kucak açtı. Kedinin iş yerinde yavruladığını fark eden İnan, hem kediye hem de 6 yavrusuna sıcak bir yuva sağlayarak, beslemeye başladı.

3Mersinde gümüşçünün vitrinini kediler süslüyor

Mersin Çarşısı'nda 25 yıldır esnaflık yaptığını belirten 48 yaşındaki İnan, "Kediler zaten hiç vitrinden inmiyor. Sürekli vitrin üstündeler; ara ara dağıtırlar, ben de sürekli düzeltirim. Bazen gelen müşterilerden olumlu tepki verenler de oluyor, korkanlar, alerjisi olup olumsuz tepki verenler de oluyor.

4Mersinde gümüşçünün vitrinini kediler süslüyor

Ama genelde olumlu tepkiler oluyor, hatta bazen seviyorlar. Satış yaparken vitrinin üzerine çıkıp müşteri ile aramıza giriyorlar. Neredeyse satışımızı engeller hale geliyorlar" diye konuştu.

5Mersinde gümüşçünün vitrinini kediler süslüyor

Kedileri beslemenin zor olduğunu ve sürekli çocuk gibi onlarla ilgilenmek zorunda kaldığını ifade eden İnan, "Sürekli yemek ve su veriyorum, kumları var, her sabah ve öğleden sonra temizliyorum.

6Mersinde gümüşçünün vitrinini kediler süslüyor

Bazen zor oluyor ama gülü seven dikenine katlanıyor. Seviyorum ben kedileri, onların burada olması beni rahatsız etmiyor. Benim iş yerimde önceden beslediğim 2 kedim var, ayrıca pasajın kendi kedisi var, o da burada 6 yavru yavruladı.

7Mersinde gümüşçünün vitrinini kediler süslüyor

Toplamda 9 kedi var. Havalar soğuk olduğu için dışarıya çıkarıp bırakamam. Yavrular telef olur diye, iş yerinde bakacağım, büyüteceğim elimden geldiği kadar. Zamanla hepsini sahiplendireceğim" dedi.

8Mersinde gümüşçünün vitrinini kediler süslüyor

Her sabah iş yerini açmaya geldiğinde ortalığın dağınık olduğunu belirten İnan, "Sabah gelip dükkanı açtığımda her gün aynı manzarayla karşılaşıyorum, vitrinler dağılmış. Tabi gece olunca burası onların yaşam alanı gibi oluyor, vitrine çıkıp oynuyorlar.

9Mersinde gümüşçünün vitrinini kediler süslüyor

Sonuçta hayvan, bir şey de diyemiyorum, kızamıyorum da. Nereden bilsinler?" diye konuştu.