Mersin'de gümüşçünün vitrinini kediler süslüyor
Mersin'de bir esnafın iş yerinde beslediği kediler, gümüş takı tasarım dükkanının vitrinini süslüyor. Her sabah iş yerini açmaya geldiğinde ortalığın dağınık olduğunu belirten Adem İnan, "Sabah gelip dükkanı açtığımda her gün aynı manzarayla karşılaşıyorum; vitrinler dağılmış. Gece olunca burası onların yaşam alanı gibi oluyor, vitrine çıkıp oynuyorlar" dedi.
İHA
• 05 Aralık 2024 - 09:45 • Son Güncelleme:
İHA
• 05 Aralık 2024 - 09:45 • Son Güncelleme: