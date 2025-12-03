Mersin'de bir çoban keşfetmişti! Akdeniz'in yeni gözdesi olabilir: Binlerce yıl öncesine dayanıyor

3

Tahsin Ceylan, AA muhabirine, doğanın etkileyici kültür mirasına tanıklık ettiklerini söyledi.Özel izinle düzenlenen etkinlikte mağaranın su altı zenginliklerini görüntülediklerini belirten Ceylan, "Burası sanatçı doğanın bir mirası, şaheseri. Buranın dünyaya tanıtılması ve dalış turizmine kazandırılması ülkemiz için büyük bir ayrıcalık olacaktır. Mağaradaki film platosunu andıran görüntüleri bir de su altında kayıt altına aldık." dedi.Eğitmen Mahmut İğde de "Burada efsane bir su altı güzelliği var. Muhteşem oluşumlar, dikit ve sarkıtlar, su altı dünyası var." ifadesini kullandı.