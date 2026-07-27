Mersin'de bir aile denizde boğularak can verdi! 5 kişi denize girdi 1 kişi sağ kurtuldu; son kayıp da bulundu

3

Bu sırada vatandaşların yardımıyla Fatma Öztürk bulunarak sudan çıkartılıp hastaneye kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda anne, baba ve annenin kız kardeşinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayıp yeğenin bulunması için ise ekipler gece çalışma yaptı.