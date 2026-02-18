Mersin'de barajlar yükseldi, köy sulara gömüldü! Ortaya çıkan görüntü herkesi şaşkına çevirdi

2

Bölgenin tarımsal sulama suyunu karşılayan aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) içme suyu sağlayan Alaköprü Barajı'ndaki kuraklık tehlikesi son yağışlarla ortadan kalktı. Geçtiğimiz kış ve bahar da yeterli yağış almaması ve yazın sıcak geçmesinin ardından su seviyesi yüzde 20'lere kadar gerilediği barajda son bir ayda ekili olan yağışlarla tam doluluk oranına ulaştı.