Mersin'de 8 ve 5 yaşındaki kardeşlere mezar olan odada zehir kalıntıları ortaya çıktı!

2

Karaman'da görev yapan polis memuru Musa Tülü'nün izinde olduğu, hamile eşi ve çocuklarıyla tatilini Bozyazı'daki akrabalarıyla geçirdiği belirtildi.Ekipler, ailenin bulunduğu evde inceleme yaptı. Ailenin zehirlenme nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavide olan Musa Tülü, hayati tehlikeyi atlattı. Tülü dün servise alınırken, eşi Ebru Tülü'nün yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi. Azra ve Ömer Selim Tülü kardeşlerin cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Paşa Konağı Mezarlığı’nda toprağa verildi.