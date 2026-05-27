GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMersin-Antalya karayolunda göçük oluştu! Yol trafiğe kapatıldı
HaberlerGündem Haberleri Mersin-Antalya karayolunda göçük oluştu! Yol trafiğe kapatıldı

Mersin-Antalya karayolunda göçük oluştu! Yol trafiğe kapatıldı

27.05.2026 - 11:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Antalya-Mersin D-400 Karayolu üzerinde bulunan kilit köprüde meydana gelen kısmi göçük nedeniyle yol araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. İşte detaylar...

1Mersin-Antalya karayolunda göçük oluştu! Yol trafiğe kapatıldı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde D-400 Karayolu üzerindeki köprüde meydana gelen kısmi göçük nedeniyle yol araç trafiğine geçici olarak kapatıldı.

2Mersin-Antalya karayolunda göçük oluştu! Yol trafiğe kapatıldı

Edinilen bilgiye göre, Bozyazı Merkez Mahallesi Antalya-Mersin D-400 Karayolu Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan Sini Çayı Köprüsü'nde kısmi göçük oluştu. Kısa süre önce yama çalışması yapılan köprü üzerindeki göçüğün ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri yolu araç trafiğine kapattı.

3Mersin-Antalya karayolunda göçük oluştu! Yol trafiğe kapatıldı

Kısmi göçük nedeniyle Antalya’dan Mersin istikametine seyahat eden sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Karayolları ekipleri, araç sürücülerinin Atatürk Bulvarı üzerinden Bozyazı çarşı merkezine girerek Paşa Caddesi üzerinden Bozyazı Sulama Birliği Kavşağına ulaşabileceklerini bildirdi.

4Mersin-Antalya karayolunda göçük oluştu! Yol trafiğe kapatıldı

Öte yandan, Bozyazı Dörtyol Kavşağı ile Bozyazı Sulama Birliği Kavşağı arasındaki yolun geçici süreyle trafiğe kapatıldığı öğrenildi.Karayolları ekiplerinin bölgede inceleme ve onarım çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.