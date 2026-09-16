Memuriyet hayatı boyunca hayalini kurdu: İstifa etti, yeni mesleği oldu

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Kendi iş yerini açtıktan sonra ağırlıklı olarak çocuk ve gençlerin okul etkinlikleri, partiler ve çeşitli organizasyonlar için kostüm hazırladığını belirten Erdoğan, “Artık küçük bir mağazam var. İlk-orta ve lise düzeyindeki öğrencilerin özel etkinliklerine göre masal ve roman kahramanları, yerli malı kostümleri, halk oyunları kostümleri üretiyorum. Müşterilerimin isteğine uygun olarak kesiyorum, biçiyorum, dikiyorum. Özel günler için maskotlar yapıyorum. Bir maskotçuyla da beraber çalışıyoruz. O, karakterlerin baş kısmını yapıyor, ben de tulumlarını, elbiselerini yapıyorum. Müşteri grubumuz daha çok küçük çocuklar. Onlar da özellikle çizgi film karakterlerinin tasarımlarını istiyorlar. Biz kendi çağımızın masal kahramanları, çizgi filmleri, kitap kahramanları olarak bakıyoruz olaya ama yeni nesil çocuklar, daha değişik şeyler istiyorlar. Gençler, en çok da cadılar bayramında partilerde giymek üzere sipariş veriyor. Tiyatrocu gençler de geliyor. Orta çağ, antik Roma, Helen kıyafetleri, Vikingler ve Karayip korsanları kostümlerini istiyorlar. Gençler bana fotoğraf gösteriyorlar. Bakıyorum yapabileceğim bir şeyse bir gecede yapıyorum. Bu sayede ürünlerim de çoğalıyor. Ufkum da genişliyor" diye konuştu.