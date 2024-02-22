Meksikalı eşi 2 çocuğunu alıkoydu, Türk babanın 'evlat' mücadelesi başladı: Onlar benim hayatım, onlar olmadan yaşayamam

'ONLAR BENİM HAYATIM'

Eşimin de bir dediğini iki etmedim. Havalimanından sarmaş dolaş ayrıldık. Öpüştük, gönderdim. Ne kavgamız var, ne de gürültümüz. Çocuklarımı istiyorum. Çocuklarımı çok özledim, çocuklarım olmadan yaşayamam. Onlar benim her şeyim, hayatım. Onlar için çalışıyorum. Onlar için varım. Onlar için nefes alıyorum. Evlatlarımı istiyorum, ayrı kalmaya dayanamıyorum" dedi.