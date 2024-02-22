Meksikalı eşi 2 çocuğunu alıkoydu, Türk babanın 'evlat' mücadelesi başladı: Onlar benim hayatım, onlar olmadan yaşayamam
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Alper Sancaktar (44), eşi Yeni Antonia Rodriguez Gallegos'un (38), 11 ve 5 yaşlarındaki çocuklarıyla tatile gittiği memleketi Meksika'dan dönmediğini belirterek, çocukları alıkoyduğu iddiasıyla yargıya başvurdu. Sancaktar, "Çocuklarımı çok özledim. Evlatlarım olmadan yaşayamam" dedi. Sancaktar'ın avukatı Hasan Emrehan Çetin ise "Çocuklar anneleri tarafından kanuna aykırı bir şekilde Meksika'ya tatil amaçlı götürüldükten sonra alıkonulmuşlar. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetimizi yaptık" dedi.
Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)
• 22 Şubat 2024 - 12:05 • Son Güncelleme:
Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)
• 22 Şubat 2024 - 12:05 • Son Güncelleme: