Mehmet Dinçerler ve Hadise’den evlilik öncesi gizlilik anlaşması!
Geçtiğimiz ocak ayında Hadise’ye evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, dün akşam ailesiyle birlikte kız istemeye gitti. Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz de bu tören için bir süre önce Belçika’dan İstanbul’a geldi. Düğün hazırlıklarını hızla sürdüren popçu, tören öncesinde tüm çalışanlarına gizlilik anlaşması imzalattı.
Pop müziğin yıldız ismi Hadise, evlilik hayaline bir adım daha yaklaştı. Sevgilisi Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi alan 36 yaşındaki popçu, dün de aile arasındaki bir törenle nişanlandı.
HİÇBİR DETAYI ATLAMADILAR
Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine giden Mehmet Dinçerler, hiçbir detayı da atlamadı. Takvim'de yer alan habere göre; her şeyi Türk geleneklerine göre yapan Dinçerler, Hadise'yi Belçika'dan gelen annesi Gülnihal Açıkgöz'den istedi.
FOTOĞRAF YASAĞI KOYDU
Bu arada törenle ilgili her detayı büyük bir titizlikle hazırlatan güzel popçu, tüm çalışanlara da gizlilik anlaşması imzalattı. Anlaşmaya göre; hiçbir çalışan çok merak edilen bu özel günle ilgili sosyal medyada kesinlikle fotoğraf paylaşmayacak ve hiçbir bilgiyi dışarı sızdırmayacak. Bu kuralı ihlal eden olursa da Hadise, yüklü miktarda tazminat alma hakkını elinde bulunduracak.