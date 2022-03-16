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MagazinMehmet Dinçerler ve Hadise’den evlilik öncesi gizlilik anlaşması!
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• 16 Mart 2022 - 12:34 • Son Güncelleme:

Mehmet Dinçerler ve Hadise’den evlilik öncesi gizlilik anlaşması!

Geçtiğimiz ocak ayında Hadise’ye evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, dün akşam ailesiyle birlikte kız istemeye gitti. Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz de bu tören için bir süre önce Belçika’dan İstanbul’a geldi. Düğün hazırlıklarını hızla sürdüren popçu, tören öncesinde tüm çalışanlarına gizlilik anlaşması imzalattı.

• 16 Mart 2022 - 12:34 • Son Güncelleme:
1Mehmet Dinçerler ve Hadise’den evlilik öncesi gizlilik anlaşması
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Pop müziğin yıldız ismi Hadise, evlilik hayaline bir adım daha yaklaştı. Sevgilisi Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi alan 36 yaşındaki popçu, dün de aile arasındaki bir törenle nişanlandı.

2HİÇBİR DETAYI ATLAMADILAR

HİÇBİR DETAYI ATLAMADILAR

Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine giden Mehmet Dinçerler, hiçbir detayı da atlamadı. Takvim'de yer alan habere göre; her şeyi Türk geleneklerine göre yapan Dinçerler, Hadise'yi Belçika'dan gelen annesi Gülnihal Açıkgöz'den istedi.

3FOTOĞRAF YASAĞI KOYDU

FOTOĞRAF YASAĞI KOYDU

Bu arada törenle ilgili her detayı büyük bir titizlikle hazırlatan güzel popçu, tüm çalışanlara da gizlilik anlaşması imzalattı. Anlaşmaya göre; hiçbir çalışan çok merak edilen bu özel günle ilgili sosyal medyada kesinlikle fotoğraf paylaşmayacak ve hiçbir bilgiyi dışarı sızdırmayacak. Bu kuralı ihlal eden olursa da Hadise, yüklü miktarda tazminat alma hakkını elinde bulunduracak.

4NEDEN SEVGİLİLER GÜNÜNÜ BEKLEYEYİM

"NEDEN SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ BEKLEYEYİM?"

Ayrıca 14 Şubat Sevgililer Günü'nü bekleyemeyen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulunmuştu.

5Mehmet Dinçerler ve Hadise’den evlilik öncesi gizlilik anlaşması

Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile fotoğrafını; "Her gün benim sevgilim olduğun halde neden sevgililer gününü bekleyeyim" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Dinçerler ise Hadise'ye "Ah o gülüşün" yorumuyla karşılık vermişti.

6Mehmet Dinçerler ve Hadise’den evlilik öncesi gizlilik anlaşması
7Mehmet Dinçerler ve Hadise’den evlilik öncesi gizlilik anlaşması

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