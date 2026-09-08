MEB'DEN YENİ DUYURU: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor! Başvuru tarihleri, atama takvimi ve şartlar açıklandı

1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin uzun süredir beklediği iller arası mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı. Özellikle eş durumu, sağlık durumu, aile birliği ve diğer mazeretleri nedeniyle tayin talebinde bulunmak isteyen öğretmenler için yeni başvuru süreci resmen başladı. Öğretmenler arasında en çok araştırılan konuların başında ise "Mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman yapılacak?", "Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler tayin isteyebilecek mi?", "Atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" ve "MEBBİS başvuruları nasıl yapılacak?" soruları geliyor.