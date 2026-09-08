MEB'DEN YENİ DUYURU: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor! Başvuru tarihleri, atama takvimi ve şartlar açıklandı
Mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman yapılacak? İller arası mazeret tayini başvuruları başladı mı? Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler başvuru yapabilecek mi? MEB öğretmen mazeret tayini 2026 takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni duyuru kapsamında iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin tüm ayrıntılar netleşti. İşte öğretmenlerin merak ettiği başvuru tarihleri, tercih süreci, atama günü ve şartlara ilişkin detaylar.
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin uzun süredir beklediği iller arası mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı. Özellikle eş durumu, sağlık durumu, aile birliği ve diğer mazeretleri nedeniyle tayin talebinde bulunmak isteyen öğretmenler için yeni başvuru süreci resmen başladı. Öğretmenler arasında en çok araştırılan konuların başında ise "Mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman yapılacak?", "Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler tayin isteyebilecek mi?", "Atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" ve "MEBBİS başvuruları nasıl yapılacak?" soruları geliyor.
Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı duyuruya göre, daha önce gerçekleştirilen 2026 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerinde ataması gerçekleşmeyen öğretmenler, sonrasında mazereti oluşan eğitimciler ve belirlenen tarihe kadar kadroya geçecek sözleşmeli öğretmenler yeniden başvuru yapabilecek.
MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI KİMLERİ KAPSIYOR?
Yayımlanan duyuru kapsamında;
2026 yılı yaz dönemi iller arası mazeret tayininde yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenler,
Yaz dönemi sonrasında mazereti ortaya çıkan öğretmenler,
14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla kadroya geçecek sözleşmeli öğretmenler,
Mazeret şartlarını taşıyan eğitim personeli başvuru hakkına sahip olacak.
Özellikle 2023 yılında gerçekleştirilen 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında göreve başlayan ve üç yıllık çalışma süresini tamamlayarak kadroya geçecek öğretmenler için duyuru büyük önem taşıyor.
MEB MAZERET TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.
Ön Başvuru Tarihleri
Öğretmenler ön başvurularını 9-14 Eylül 2026 tarihleri arasında yapabilecek.
Tercih Başvuru Tarihleri
Ön başvuruları onaylanan adaylar tercih işlemlerini 16-17 Eylül 2026 tarihlerinde tamamlayabilecek.
Bu süreçte öğretmenlerin tercih ekranında açılan eğitim kurumları arasından seçim yapmaları gerekecek.
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mazerete bağlı yer değiştirme kapsamında yapılacak atama sonuçları 18 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenler aynı gün itibarıyla sonuçlarını öğrenebilecek.
TEBLİGAT VE İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre tebligat ve ilişik kesme işlemleri de atamalarla birlikte 18 Eylül 2026 tarihinden itibaren başlayacak. Böylece ataması yapılan öğretmenler yeni görev yerlerine geçiş sürecini başlatabilecek.
MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Öğretmenler başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirecek.
Başvuru sürecinde;
Ön başvuru ekranına giriş yapılacak.
Mazeret durumuna ilişkin belgeler sisteme yüklenecek.
Onay işlemleri tamamlanacak.
Tercih başvuru döneminde eğitim kurumları seçilecek.
Yer değiştirme süreci sonuç ekranından takip edilecek.
Tüm işlemler Bakanlığın elektronik başvuru sistemleri üzerinden yürütülecek.
KADROYA GEÇECEK SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE TAYİN HAKKI
Duyurunun en dikkat çeken bölümlerinden biri de kadroya geçecek sözleşmeli öğretmenlere yönelik düzenleme oldu. 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla kadroya geçmiş olacak ve mazeret şartlarını taşıyan öğretmenler de bu başvuru sürecine dahil edilebilecek.
Bu düzenleme özellikle aile birliği, sağlık ve benzeri mazeretleri bulunan binlerce öğretmen tarafından yakından takip ediliyor.