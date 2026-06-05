MEBBİS üzerinden başvurular başlıyor! 15 Haziran kritik tarih: İşte MEBBİS giriş ekranı ve detaylar

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MEBBİS NEDEN AÇILMIYOR?



Başvuru dönemlerinde en sık karşılaşılan sorunlardan biri sistem erişiminde yaşanan yavaşlama oluyor. MEBBİS’in aynı anda çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılması, özellikle yoğun saatlerde giriş problemlerine yol açabiliyor.



Bu durum genellikle:



Aynı anda yapılan yoğun giriş denemeleri

Sunucu yoğunluğu

İnternet bağlantısı sorunları



Tarayıcı kaynaklı problemler nedeniyle ortaya çıkıyor. Kullanıcıların farklı saatlerde giriş denemesi yapması, tarayıcı değiştirmesi veya sayfayı yenilemesi sorunun çözülmesine yardımcı olabiliyor.