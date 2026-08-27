MEB AGS CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2026 | Akademi Giriş Sınavı cevap kağıdı nasıl görüntülenir, nereden bakılır?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 26 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) kapsamındaki adayların cevap kağıtları ve aday cevaplarını erişime açtı.Buna göre 2026 AGS ve 2026 ÖABT oturumlarına katılan adaylar, sınavda kullandıkları cevap kağıtlarını görüntüleyebilecek, yaptıkları işaretlemeleri inceleyebilecek ve doğru cevaplarla karşılaştırma yapabilecek.