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MEB AGS CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2026 | Akademi Giriş Sınavı cevap kağıdı nasıl görüntülenir, nereden bakılır?

27.08.2026 - 12:58Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

MEB AGS cevap kağıdı görüntüleme ekranı açıldı mı? 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) aday cevapları nasıl görüntülenir? ÖSYM, 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı kapsamında adayların cevap kağıtlarını, işaretlemelerini ve doğru cevapları erişime açtı. İşte MEB AGS cevap kağıdı sorgulama işlemleri, aday cevapları ekranı ve merak edilen tüm detaylar.

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1MEB AGS CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2026 | Akademi Giriş Sınavı cevap kağıdı nasıl görüntülenir, nereden bakılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 26 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) kapsamındaki adayların cevap kağıtları ve aday cevaplarını erişime açtı.Buna göre 2026 AGS ve 2026 ÖABT oturumlarına katılan adaylar, sınavda kullandıkları cevap kağıtlarını görüntüleyebilecek, yaptıkları işaretlemeleri inceleyebilecek ve doğru cevaplarla karşılaştırma yapabilecek.

2MEB AGS CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2026 | Akademi Giriş Sınavı cevap kağıdı nasıl görüntülenir, nereden bakılır?

MEB AGS CEVAP KAĞIDI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı seçerek "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranına ulaşabiliyor.


AGS CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME


Bu ekran üzerinden adaylar;

Sınavda kullandıkları cevap kağıdını,
İşaretledikleri seçenekleri,
Optik okuyucu tarafından okunan cevapları,
Soruların doğru cevaplarını,
Test sonuçlarını ayrıntılı şekilde görüntüleyebiliyor. https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FMEBAGS%2F2026%2F1%2FCevapKagidi

3MEB AGS CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2026 | Akademi Giriş Sınavı cevap kağıdı nasıl görüntülenir, nereden bakılır?

ADAYLAR HANGİ BİLGİLERE ULAŞABİLECEK?


Cevap kağıdı görüntüleme sistemi sayesinde adaylar yalnızca işaretlemelerini değil, sınav performanslarına ilişkin detaylı verilere de erişebiliyor.

Sistemde;

Toplam doğru sayısı,
Toplam yanlış sayısı,
Boş bırakılan soru sayısı,
Ham puan bilgisi,
Soruların doğru cevapları yer alıyor.

Ayrıca adaylar soru numaralarının üzerine tıklayarak ilgili sorunun kökünü, seçeneklerini, doğru cevabını ve kendilerinin verdiği yanıtı da inceleyebiliyor.

4MEB AGS CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2026 | Akademi Giriş Sınavı cevap kağıdı nasıl görüntülenir, nereden bakılır?

MEB AGS CEVAP KAĞITLARI NE ZAMANA KADAR GÖRÜNTÜLENEBİLECEK?


ÖSYM'nin duyurusuna göre aday cevapları ve cevap kağıdı görüntüleri, erişime açıldığı tarihten itibaren 10 gün boyunca sistemde görüntülenebilecek.
Bu süre sonunda cevap kağıdı görüntüleme ekranı erişime kapatılacak.

5MEB AGS CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2026 | Akademi Giriş Sınavı cevap kağıdı nasıl görüntülenir, nereden bakılır?

CEVAP KAĞIDI EKRANI RESMİ BELGE SAYILIR MI?


ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, adayların görüntülediği sayfanın yalnızca bilgilendirme amacı taşıdığı vurgulandı.
Bu nedenle sistem üzerinden görüntülenen cevap kağıdı ve aday cevapları resmi belge niteliği taşımıyor. Her türlü değerlendirmede ÖSYM kayıtlarında bulunan bilgiler esas alınıyor.

6MEB AGS CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2026 | Akademi Giriş Sınavı cevap kağıdı nasıl görüntülenir, nereden bakılır?

MEB AGS NEDİR?


Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS), öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi sürecine girişlerinde kullanılan merkezi sınavlardan biridir.

AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarına katılan adaylar, cevap kağıdı görüntüleme sistemi sayesinde sınav performanslarını detaylı olarak analiz edebiliyor, doğru ve yanlışlarını inceleyerek sonuçlarını değerlendirme fırsatı buluyor.

7MEB AGS CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2026 | Akademi Giriş Sınavı cevap kağıdı nasıl görüntülenir, nereden bakılır?

Öğretmen adaylarının yoğun ilgi gösterdiği MEB AGS cevap kağıdı görüntüleme ekranı, adayların sınav sürecini şeffaf şekilde takip etmelerine ve sınavdaki performanslarını ayrıntılı olarak görmelerine olanak sağlıyor.