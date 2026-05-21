Mayıs ayında 'Türkiye’nin çatısı’na kar yağdı

GündemMayıs ayında 'Türkiye’nin çatısı’na kar yağdı
21.05.2026 - 19:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: IĞDIR (İHA)

Türkiye’nin en yüksek dağı ve "Türkiye’nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı’nın yüksek kesimleri ile etekleri, mayıs ayında yağan karla beyaza büründü. Doğunun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır’da ise günlerdir yağmur etkili oluyor.

5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’na mayıs ayında kar yağdı.

Iğdır tarafından görüntülenen dağın yüksek yamaçları ve eteklerinin karla kaplandığı görüldü.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte etkili olan yağışlar, Ağrı Dağı’nın zirvesi başta olmak üzere yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Beyaza bürünen dağ, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Öte yandan "Doğunun Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır’da ise günlerdir aralıklarla yağmur etkisini sürdürüyor.

Kentte etkili olan yağışların ardından Ağrı Dağı’nın karla kaplanan görüntüsü dikkat çekti.