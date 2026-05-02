Mayıs ayında kar sürprizi! Yozgat beyaza büründü
02.05.2026 - 10:27
Yozgat'ta bahar beklenirken kış geri döndü. Mayıs ayının başında şehri etkisi altına alan sürpriz kar yağışı, her yeri beyaza bürüdü. Çiçek açan meyve ağaçlarının kar altında kaldığı ilginç görüntüler hem şaşkınlık yarattı hem de bölge halkı tarafından 'bereket' olarak yorumlandı.
Vatandaşlardan Hasan Selvi, mayısta böyle bir kar yağışı beklemediklerini belirterek, "Bu yıl iklimlerde değişim var. İnşallah bu kar yağışıyla birlikte geçen yıllardaki gibi don olayı yaşamayız. Çiftçilerimiz yağışla rahat eder. Barajlarımız için de güzel oldu. Bu yağışlarla birlikte verimli bir yıl geçireceğimizi düşünüyorum." dedi.
Çapanoğlu Mahallesi esnafından Mesut Aydın ise mayısta sabaha güzel bir kar yağışıyla uyandıklarını söyleyerek, karın rahmet ve bereket getirmesini, kuraklığın yaşanmadığı bir yıl olmasını temenni etti.
