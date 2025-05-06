Mayıs ayı önce kavuracak! İstanbul'da o ilçeler 30 dereceyi görecek: Uzmanlar tek tek anlattı





"Afrika üzerinden gelen sıcak hava kütleleri, beraberinde hem yüksek sıcaklıkları hem de yoğun toz taşınımını ülkemize taşıyor. Bu durum, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında hem hava kalitesini düşürüyor hem de mevsim normallerinin oldukça üzerinde sıcaklıkların yaşanmasına neden oluyor.



Bu tür hava olayları insan sağlığını da ciddi şekilde tehdit ediyor. Toz taşınımıyla birlikte atmosferde taşınan partiküller ve bakteriler; cilt ve gözde alerjik reaksiyonlara, solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Özellikle kronik rahatsızlığı olan bireyler ile yaşlılar bu hafta biraz daha dikkat etmeliler."