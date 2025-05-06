Mayıs ayı önce kavuracak! İstanbul'da o ilçeler 30 dereceyi görecek: Uzmanlar tek tek anlattı
Nisan ayı, beklenen bahar neşesini unutturup yağmuru ve soğuk rüzgarlarıyla adeta kışa dönüş provası yaptı. Soğuk ve yağışlı geçen nisanın ardından, birçok bölgede vatandaşlar güneşli ve sıcak havaları sabırsızlıkla bekliyor. Meteoroloji de hava sıcaklıklarının artacağı bölgeleri duyurdu. Uzmanlar, Mayıs ayında kaç dereceyi göreceğimiz tek tek anlattı.
• 06 Mayıs 2025 - 10:18 • Son Güncelleme:
• 06 Mayıs 2025 - 10:18 • Son Güncelleme: