Marteniçka dileği nasıl dilenir? Marteniçka dilekleri neler, Marteniçka dilek bilekliği ne zaman çıkarılır?
Marteniçka, özellikle Balkanlar'da ve bazı Doğu Avrupa ülkelerinde kutlanan geleneksel bir festival ve ritüeldir. Bu gelenek özellikle Mart ayının ilk günü olan Mart Baba gününde kutlanır. Mart Baba, baharın ve bereketin tanrısı olarak kabul edilir. Peki, Marteniçka dileği nasıl dilenir? Marteniçka dilekleri neler, Marteniçka dilek bilekliği ne zaman çıkarılır?
• 01 Mart 2024 - 10:58 • Son Güncelleme:
• 01 Mart 2024 - 10:58 • Son Güncelleme: