Marmaris'te büyük dönüşüm! 7 sokak baştan aşağı değişti

2

Çalışmalar kapsamında ilk olarak sokaklarda karanlık ve köhne bir görüntüye neden olan, temizlik ve güvenlik açısından olumsuzluk oluşturan üst örtüler kaldırılarak sokaklar daha ferah ve cazip bir geçiş noktası haline getirildi.Belediyenin öz kaynakları ve personeliyle yürütülen projede kurumlarla koordineli şekilde altyapı tamamen yenilendi. Ardından zemin kaplama çalışmaları da tamamlandı. Sokaklardaki binaların cepheleri yenilenirken; görsel kirliliğe neden olan kablolar, klima üniteleri ve düzensiz tabelalar da düzenlendi. Dükkan tabelalarının takılması ve bazı noktalarda yapılacak zemin iyileştirme çalışmalarının ardından çarşının yeni sezonda en çok dikkat çeken alanlardan biri olacağı belirtildi.