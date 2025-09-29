Marmaris’in su altı hazinesine yoğun ilgi: Batıklar ve mercanlar turist akınına uğruyor!

4

34 yıldır sektörün içinde olan eğitmen Emin Engin Güner, Marmaris'te dalış turizmine yönelik ilgiyi değerlendirerek, "Dalışta en güvenli ve en kolay bölgeleri tercih ettiriyoruz. Özellikle ‘akvaryum' dediğimiz özel noktalarda keyifli dalışlar yapıyoruz. Bu yıl hem yabancı hem de Türk misafirlerimiz yoğun ilgi gösterdi. Türk misafirlerimize içten ve samimi yaklaştık, onlar da memnuniyetle Marmaris'i tercih ettiler" dedi.