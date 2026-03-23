Mardin’de köprü yıkıldı, 'dünyanın en uzun adamı' yolda mahsur kaldı!

Mardin'de 2 gündür etkili olan sağanak, özellikle kırsal mahallelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Derik ilçesi kırsal Develi Mahallesi’ndeki köprünün bir bölümü yıkılırken, Kızıltepe ilçesine bağlı Ekinlik Mahallesi’nde suyla dolan tarım arazileri zarar gördü. Derik ilçesi kırsalında bulunan Kuyucak ile Dede mahalleleri arasında yol ise göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.