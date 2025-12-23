Mardin’de kazanlar kaynamaya başladı! Tam 7 saat sürüyor: Dakikalar içinde bitiyor

5

Kış boyunca bozulmayan, çok lezzetli bir yemektir. Tabii hem kendimize yapıyoruz hem de yapmaya fırsatı olamayan vatandaşlara da satıyoruz. Tabii bir de ihtiyaç sahipleri, yetim ve öksüzler var. Onları da düşünmek lazımdır. Elimden geldiğince yetim, öksüz ve ihtiyaçlar sahiplerine dağıtıyorum, ancak çok yetersiz kalıyorum. Özellikle bölgemizin ileri gelenlerine sesleniyorum, lütfen gelin el birliğiyle yetim ve ihtiyaç sahiplerimize yardımcı olalım. Bir kişiyle olmuyor, yetişemiyorum. İleri gelenlerimiz, zenginlerimiz hayvan veya et alırsa ben yapar ve dağıtırım. Hayvanın kesilmesi, parçalanması, doğranması, odunu ve pişirmesi, tüm emeği benden olsun. Bir lira talep etmem, etmiyorum. Yeter ki, fakirlerimize ve yetimlerime sahip çıkalım” diye konuştu.