Mardin'de Jeoloji mühendisi 15 yılda keşfetti! Doğal yöntemi buldu

Hazırladığı ilaçlar arasında ağrı kesici, ateş düşürücü, iç hastalıkları ve cilt hastalıklarına yönelik ürünler bulunduğunu ifade eden Çelik, "Şu an yaptığım ilaçlar arasında ağrı kesici var. Karın ağrısı, baş ağrısı veya vücudun belli bir yerinde bir ağrı varsa ağrı kesiciden bir bardak içiyor 10 dakika içerisinde ağrısı tamamen gidiyor. Ateş düşürücü de yaptım yapımı tamamen doğal ve şifalı bitkilerden. Bu ateş düşürücü de 5 dakika içerisinde 38-40 derece ateşi olan çocuğun ateşini düşürür. 40 dereceye de çıkmış olsa bir bardak içerse o yaptığım ateş düşürücü hemen düşürür. Yaptığım ilaçta tamamen bitki özünden olduğu için herhangi bir yan etkisi yok. 5 dakika içerisinde normal ateşi düşüp 36 dereceye düşer'' dedi.