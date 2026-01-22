Mardin'de Jeoloji mühendisi 15 yılda keşfetti! Doğal yöntemi buldu
Mardin'de yaşayan jeoloji mühendisi Fahri Çelik, 15 yıldır yaptığı çalışmalar sonucunda tamamen doğal yöntemlerle ilaçlar geliştirdiğini iddia ederek vatandaşların sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor.
Fahri Çelik, uzun yıllardır bu alanda çalışmalar yaptığını belirterek, geliştirdiği ürünlerin bitki kökleri, mineraller, çiçek özleri ile meyve ve sebzelerin özlerinden hazırlandığını, hiçbir kimyasal madde içermediğini söyledi. Yaklaşık 15 yıl önce çalışmalara başladığını ifade eden Çelik, son 2 yıldır bu alana yoğunlaştığını söyledi.
Hazırladığı ilaçlar arasında ağrı kesici, ateş düşürücü, iç hastalıkları ve cilt hastalıklarına yönelik ürünler bulunduğunu ifade eden Çelik, "Şu an yaptığım ilaçlar arasında ağrı kesici var. Karın ağrısı, baş ağrısı veya vücudun belli bir yerinde bir ağrı varsa ağrı kesiciden bir bardak içiyor 10 dakika içerisinde ağrısı tamamen gidiyor. Ateş düşürücü de yaptım yapımı tamamen doğal ve şifalı bitkilerden. Bu ateş düşürücü de 5 dakika içerisinde 38-40 derece ateşi olan çocuğun ateşini düşürür. 40 dereceye de çıkmış olsa bir bardak içerse o yaptığım ateş düşürücü hemen düşürür. Yaptığım ilaçta tamamen bitki özünden olduğu için herhangi bir yan etkisi yok. 5 dakika içerisinde normal ateşi düşüp 36 dereceye düşer'' dedi.
Kanser üzerine de çalışmalar yaptığını savunan Çelik, karaciğer ve akciğer için hazırladığı ilaçlardan olumlu sonuçlar aldığını iddia etti. Çelik, ''İç hastalıkları vücudun içerisinde herhangi bir hastalık varsa gideriyor. Artı egzama, sedef ve vitiligo için de bir ilaç yaptım. Vücutta kaşıntı ve ağrı oluyorsa yarım bardak vücut içi temizleme ilacı yaptım. Onu içip üzerine biraz da su ilave ettiği anda 20 dakika içerisinde kaşıntısını tamamen gideriyor. Ve 24 saat boyunca kaşıntısı olmuyor. İlacı kullanmaya 1-2 ay devam ettiği sürece sedef, egzama, vitiligodan ve uyuz gibi cilt hastalıklarından tamamen kurtarıyor'' diye konuştu.