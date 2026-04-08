Mardin'de 1 günde 4 mevsim yaşandı: Bahar havası, sağanak, kar ve fıtına
08.04.2026 - 18:47
Mardin'in Nusaybin ilçesinde aynı gün içerisinde farklı hava olayları etkili oldu.
İlçe merkezinde güneşli hava seyrini sürdürürken, Nusaybin Barajı çevresinde gök gürültülü sağanak, fırtına ve dolu etkili oldu.
Beyazsu bölgesinde ise kar yağışı etkili oldu.
Merkezde bahar havası hakimken, yüksek ve kırsal kesimlerde etkisini artıran yağışlarla birlikte ortaya çıkan tablo, Nusaybin'de aynı gün içinde dört mevsimin bir arada yaşandığını gözler önüne serdi.
