Mardin ve Batman'da sıcak havanın çözümü yıllardan beri 'dam palas'ta! Yıldızları seyrederek uyuyorlar

Kaynak : AA

Mardin ve Batman'da etkisini artıran bunaltıcı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için geleneksel yöntemlere başvuruyor. Birçok kişi, evlerinin damlarına kurdukları taht ve yataklarda geceyi geçiriyor. Gündüzün kavurucu sıcağından sonra serinleyen havada, yıldızların altında uyumak hem bir ihtiyaç hem de keyifli bir alışkanlığa dönüşüyor. Bu geleneksel yaz manzarası, bölge halkı için nostaljik bir huzur anlamı da taşıyor.

Tarihi ve kültürüyle adeta açık hava müzesi konumundaki Mardin'de, kavurucu sıcaktan bunalanlar evlerinin damına kurdukları tahtlarda serinliyor.

Sıcaklığın zaman zaman 40 dereceyi geçtiği kentte yaşayanlar, yaz aylarında evlerinin damında bulunan yaklaşık 1 metre yükseklikte, bölgede "taht" olarak adlandırılan sedirlerde vakit geçiriyor.

Vatandaşlar, gece ise tahtlara serdikleri yataklarda yıldızların altında gökyüzünü seyrederek uykuya dalıyor.Merkez Artuklu ilçesinde yaşayan vatandaşlardan Selahaddin Atmaca, AA muhabirine, güneş battıktan sonra akşam vakitlerinde dama çıktıklarını söyledi.

Serin olduğu için çocuk ve torunlarıyla tahtlarda vakit geçirdiklerini anlatan Atmaca, şöyle konuştu:"Çok sağlıklı, klimadan daha güzel. Evlerin içi sıcak, dama çıkıyoruz. Akşam oldu mu vaktimizi damda geçiriyoruz. Tahtlarda uyuyoruz. Hava güzel oluyor.

Memleketimizin havası güzel. Bir yandan Mardin'i bir yandan da yıldızları seyrediyoruz. Çocuklarımızla sohbet ediyoruz, oyunlar oynuyoruz."Ali Atmaca da gün batımından sonra çıktıkları damda yemek yediklerini, çay içtiklerini ve gelen misafirleri ağırladıklarını belirtti.

Yaz aylarında akşam vakitlerinin büyük çoğunluğunu damda geçirdiklerini anlatan Atmaca, "Mardin'de zaman zaman sıcak hava 45-50 dereceyi buluyor. Güneşin sıcaklığını hissediyoruz. Akşam ise çok serin oluyor. Damda uyumak keyifli. Yıldızları seyrediyoruz. Klima yerine doğal havanın keyfi bambaşka. Sabah çok dinç uyanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Emir Ali Sincar ise fırsat buldukça damda uyumak için dedesinin evine geldiklerini, damda çok güzel vakit geçirdiklerini kaydetti. Damda akşam havanın çok serin olduğunu anlatan Sincar, "Ayı, yıldızları seyrediyoruz, binbir gece masalları gibi." dedi.

Batman'da da özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlar sıcak hava nedeniyle evlerinin damlarına kurdukları demirden yapılmış yüksek yataklarda uyumayı tercih ediyor.Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyü muhtarı Ahmet Orhan, damda uyuma kültürünün geçmişe dayandığını söyledi.

Babalarından ve dedelerinden gördükleri bu kültürü köy olarak sürdürdüklerini anlatan Orhan, "Bölgenin sıcak olması nedeniyle vatandaşlarımız çareyi bu şekilde bulmuş. Eskiden vantilatör, klima yoktu." diye konuştu.

Damda uyumanın keyifli olduğunu, serin havada uyudukları için huzurlu uyandıklarını belirten Orhan, günün yorgunluğunu damda uyuyarak attıklarını dile getirdi.

Orhan, "Yatakta uzanıp gökyüzüne baktığınızda bütün yorgunluğunuz gider. Bu nedenle birçok kişi damda uyumayı tercih ediyor. Köyümüzde de klimadan dolayı biraz azalmış ama şu an köyün yüzde 60'a yakını damda uyuyor." dedi.

Köy sakinlerinden Gurbet Orhan, yaz döneminde evler sıcak olduğu için damda uyuduklarını belirtti."Damda yatmanın keyfi bambaşka. Doğal havada uyumak, yıldızları seyretmek, kuş sesleriyle uyanmak bambaşka bir şey." diyen Orhan, özellikle çocukların çok büyük keyifle damda uyuduğunu anlattı.

Çocuklardan Rezan Orhan ise tahta uzandığında gökyüzüne bakıp yıldızları saydığını kaydetti.

Damda uyuyan çocuklardan Aslıhan Orhan da evdeki tüm çocuklarla dama kurulan tahtta uyuduklarını ve damda uyumanın çok güzel olduğunu anlattı.