Maraş Çöreği'ne AB coğrafi işaret tescili: Artık tüm dünyada tanınacak! 3 ay boyunca taze kalıyor

“Maraş çöreğinin biliyorsunuz 2018 yılında tescilini almıştık. Şimdi ise Allah'a şükürler olsun Avrupa Birliği tescili ile beraber Kahramanmaraş'ın üçüncü ürünü olmuş oldu. Daha öncesinde Çağlayancerit cevizimiz yine Maraş tarhanamız Avrupa Birliği coğrafi işaret teşkili almışlardı, şimdi de Maraş çöreği. Tabii Kahramanmaraş'ın tamamen kendine özgü, kendi geleneksel kültürünü yansıtan bir ürünüydü ve burada artık Avrupa standartlarına, uluslararası standarda kavuşmuş oldu bu tescil belgesi. İnşallah bu Maraş çöreğinin de tescili ile beraber gastronomimize çok daha iyi yerlerine gelmesi noktasında bir katkı sunar diyorum. İnşallah bu süreçleri geliştirerek devam edeceğiz. Tabii Avrupa Birliği tescili ile beraber uluslararası anlamda bunlar önemli etiketler. Bu aşamada uluslararası anlamda tanınmış ve ondan sonra da buradaki ustalarımızla işte buradaki bu işe emek veren herkesle bu süreçleri beraber planlayacağız. Biz de belediye olarak bu sürece, yani Maraş çöreğinin tanıtımına daha çok katkı vereceğiz. Yine çeşitli kurum ve kuruluşlar bu sürece, bu ürünün tanıtılmasına katkı vermiş olacak. Tabi bir ürünün yerel ölçekte coğrafik belgesi alması da önemli bir süreç ama Avrupa Birliği süreci çok daha farklı daha önemli bir süreç. İnşallah dediğim gibi bu noktada bizim de gayretimizle büyükşehir belediyesi olarak, çünkü biz coğrafi işaretle her ürünümüze gerçekten özel bir önem gösteriyoruz, sayılarını da artırmaya çalışıyoruz. Biz de Maraş çöreği yapan ustalarımıza, bu tür iş yerlerimize onların tanıtımına katkı sunacağız ve uluslararası anlamda tanınmış olacak. O anlamda kendilerine büyük bir katkı olacağını düşünüyorum açıkçası.”