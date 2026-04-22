Manisalı üreticilere kritik uyarı! Sakın bu hatayı yapmayın, verim bir anda düşebilir
Manisa Salihli’de meyve ağaçlarında artan hastalık riskine karşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden hayati uyarı geldi. Özellikle kirazda monilya, kayısıda ise yaprak delen hastalığına dikkat çeken yetkililer, verim kaybı yaşamamak için doğru ilaçlama zamanı ve yöntemleri konusunda üreticileri uyardı.
Manisa’nın Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgedeki meyve üreticilerini birçok hastalık ve zararlıya karşı uyardı. Yapılan açıklamada, özellikle sert ve yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında hastalık riskinin arttığına dikkat çekildi.
Yetkililer, kayısı, badem, erik, şeftali ve kiraz ağaçlarında yaprak delen hastalığına karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirtirken, tam çiçeklenme dönemindeki kiraz ağaçlarında ise monilya hastalığına karşı acil önlem alınması gerektiğini vurguladı.
Ayrıca özellikle kayısı ve şeftali bahçelerinde şeftali filiz güvesine karşı da mücadele edilmesinin önemine değinildi. Öte yandan ayva, elma ve armut gibi yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında görülen ateş yanıklığı hastalığı için de ilaçlama zamanının geldiği ifade edildi.
Yetkililer, yapılacak ilaçlamalarda meteorolojik şartların dikkate alınması gerektiğini hatırlatarak, arıların zarar görmemesi için uygulamaların akşam saatlerinde yapılması ve yalnızca bakanlıkça tavsiye edilen bitki koruma ürünlerinin kullanılması gerektiğinin altını çizdi.Üreticilerin, verim ve kalite kaybı yaşamamak adına bahçelerini düzenli kontrol etmeleri ve zamanında müdahale etmeleri gerektiği bildirildi.