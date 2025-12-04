Manisa'dan çıktığı an kilosu 200 lira oluyor! Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa sırada bekliyor

3

Kış ayında da üretime devam ettiklerini söyleyen çilek üreticisi Rahim Özcan, örtü altında 6 dekar alanda üretim yaptığını belirterek, "Köprübaşı çileği hem açık arazide hem de sera altında yetişiyor. Fiyatlar sezonuna göre gayet iyi. Kilosu 200 liradan başlıyor, toptancı ilgisi güzel. Hatta bazı alıcılar kendileri tarlaya girip topluyor. Yüzümüz gülüyor, cebimiz para görüyor. İlçemizde dört mevsim çilek hasadı yapılabiliyor. Köprübaşı çileği artık markalaşmış bir ürün" dedi.