Manisa'daki katliamın sebebi ortaya çıktı! Eşini, eşinin annesini, babasını ve kardeşini öldürdü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi ile eşinin annesi, babası ve kardeşini silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı. Kan donduran olayda şoke eden detaylar ortaya çıktı. Aileden geriye kızlarının mezuniyetinde çektikleri fotoğraflar kaldı...
Turgutlu'da yaşanan katliamla ilgili alınan bilgiye göre, Ömer Coşkun (28), sabaha karşı 04.00 sıralarında boşanma aşamasındaki eşinin Kabaçınar Mahallesi'ndeki babasının evine gitti.Burada eşi Şadiye Nur Coşkun (20), kayınpederi Musa Girgin (51), kayınvalidesi Fatma Girgin (41) ve kayınbiraderi Yusuf Can Girgin’i (13) başlarından silahla vurarak öldürüp olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Ömer Coşkun'u babasının Yunusdere Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, zanlıyla ilgili Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakaret suçundan devam eden kovuşturmanın bulunduğu, 14 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında da boşanma aşamasındaki eşine 1 aylık koruma tedbir kararı uygulandığı belirlendi.
ALTINLAR İÇİN YAPMIŞ
Korkunç olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan odun ve kömür satış işi ile uğraştığı öğrenilen şüpheli Ömer Coşkun'un, 2 yıl önceki düğünde takılan takıları, boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden istediği, olayın da bu nedenle yaşandığı öğrenildi.
Olayın yaşandığı ev görüntülendi...