Manisa'da taksi şoförüne dehşeti yaşatmıştı: Mesleği bıraktı!

'ŞİKAYETÇİ OLDUK, BİR BAKTIM SERBEST KALDI'

Şüphelinin olayın ardından serbest bırakılmasına tepki gösteren Paktan, "Serbest kaldığını öğrence delirdim. Şikayetçi oldum. Amcası ve annesi de şikayetçi oldu. Annesi, babası o gün bana gelip, 'Attır, bunu içeri. Attır senden duacı olacağım' dedi. Şikayetçi olduk, bir baktım serbest kaldı. Nasıl serbest kalır? Adliyeye gittim. Orada bir de dilekçe parası ödedim. Hem mağdurum hem de 150 lira dilekçe parası verdim. Görüntüler, İzmir'deki taksicilerin bağlı olduğu bir firmanın elindeydi. Bana 'Bu kayıtları gelip istemiyorlar hala' dediler. Dilekçeyi verdim, iki gün sonrasında savcılık görüntüleri istemiş. Görüntüler gelince bana attılar. Ben de direkt resmini alıp, arkadaşlarla paylaştım; 'Şahıs bu, ona göre temkinli olun' diye. Ama UYAP'tan dosya açılmış mı diye bakıyorum. Hala dosya falan yok. Ölümden döndüm ama daha yapılan hiçbir şey yok ortada. Medya olmasaydı, bu olay kapanacaktı" dedi.