Manisa'da taksi şoförüne dehşeti yaşatmıştı: Mesleği bıraktı!

'ARKA KOLTUKTA OLUP, BAŞIMI DA KESEBİLİRDİ'
Gasp girişiminden kurtulmak isterken sol elinden yaralanan 4 yıllık taksici Hakan Paktan, "O gün saat 23.00'te yolcuyu aldım. Akgedik'e gideceğini söyledi. Arabaya bindikten sonra kolunu açtı ve 'Beni yaraladılar' dedi. Şüphelenmeye başladım, konuşmaya başladım. Sürekli sorular sordum. Yolda giderken 'Abi çok daraldım, camı açsam olur mu' dedi. Daha da şüphelendim. Biraz daha ilerledik, cebinin fermuarını açtı ama hiçbir şey çıkarmadı. Bu beni iyice tedirgin etti. İneceği yere gelince 'Kaç para' dedi. '550 lira' dedim. Kredi kartıyla ödeyeceğini söyledi. Posa ücreti girdim. Kartı geçmesi için ona uzattım. Eline aldı, 'Kaç lira girdin?' diye sordu, cebinden bıçağı çıkarıp, salladı. Refleksimle kendimi kurtardım, ölebilirdim de. Arkada değil de yanımdaki koltukta oturması avantajım oldu. Arka koltukta olup, başımı da kesebilirdi. Boğuşma anında sadece elinden bıçağı almayı, kendimi kurtarmayı düşündüm" diye konuştu.