Manisa'da kız kardeşine kaynar su döküp ayaklarını öptürmüştü: Cani abinin cezası belli oldu
Manisa'da kız kardeşinin üzerine kaynar su döküp ayaklarını öptüren cani abi hakkında son dakika karar açıklandı. O anları cep telefonuna kayıt edip sosyal medyada paylaşan M.A.İ.A.’nın cezası netleşti. Öte yandan mahkeme baba hakkında şok bir karar verdi.
İddiaya göre eve geç dönen S.A ağabeyi M.A.İ.A. ile tartıştı. Abidi tarafından darpedildi. Cani ağabey, kız kardeşinin üzerine kaynar su döktü ve ayaklarını öptürdü. Şiddet uyguladığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada yayınladı.
KAYNAR SUYLA İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA ORTAYA ÇIKTI
Görüntülerin yayılması üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonla M.A.İ.A. evinde yakalanırken, gözaltı öncesinde tişörtünü yaktığı ve kendine bıçakla zarar verdiği öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.İ.A. tutuklandı. Olayla bağlantılı olarak baba G.A. da gözaltına alındı.
MAĞDUR ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI
Şiddet mağduru S.A., Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Soruşturmanın ardından baba G.A. hakkında "kadına ve kardeşe karşı silahla basit yaralamaya yardım", ağabey M.A.İ.A. hakkında ise "kötü muamele", "silahla tehdit" ve "kardeşe karşı silahla yaralama" suçlarından iddianame düzenlendi.
SANIKLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Manisa 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada baba G.A., olay günü hastanede tedavi gördüğünü belirterek suçlamaları reddetti. Sanık M.A.İ.A. ise suyun kaynar olmadığını savunarak, "Sadece tokat attım. Su ılıktı, çaydanlığa vurunca yüzüne geldi" dedi. Duruşmada mağdur S.A. ve annesi, sanıklardan şikayetçi olmadıklarını beyan etti.
MAHKEME: ÇAYDANLIK VE SICAK SU SİLAH SAYILDI
Mahkeme, M.A.İ.A.'yı "kasten yaralama" suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Suçun sıcak su ve çaydanlıkla, yani silah sayılan araçlarla ve kardeşe karşı işlenmesi nedeniyle ceza 1 yıl 9 aya çıkarıldı. Olayda ilk haksız hareketin kimden geldiğinin netleşmemesi nedeniyle ceza 1 yıl 3 ay hapis olarak yeniden belirlendi.
Sanık ayrıca "kadına karşı tehdit" suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası aldı. "Kötü muamele" suçundan ise beraat etti. Baba G.A. hakkında da tüm suçlamalardan beraat kararı verildi.