Manisa'da kız kardeşine kaynar su döküp ayaklarını öptürmüştü: Cani abinin cezası belli oldu

MAHKEME: ÇAYDANLIK VE SICAK SU SİLAH SAYILDI



Mahkeme, M.A.İ.A.'yı "kasten yaralama" suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Suçun sıcak su ve çaydanlıkla, yani silah sayılan araçlarla ve kardeşe karşı işlenmesi nedeniyle ceza 1 yıl 9 aya çıkarıldı. Olayda ilk haksız hareketin kimden geldiğinin netleşmemesi nedeniyle ceza 1 yıl 3 ay hapis olarak yeniden belirlendi.