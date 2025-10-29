Manisa'da ilginç 29 Ekim kutlaması: Operatör posteri böyle astı
Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Dadağlı Mahallesi’nde kepçe operatörü Erdem Aydın, Cumhuriyetin kuruluşunun 102’nci yılını farklı bir şekilde kutladı. Aydın, satın aldığı 4x6 metre ebadındaki Atatürk posterini kepçesine monte ederek köy girişine astı.
Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadığını belirten Erdem Aydın, "Atatürk’ü çok seviyorum. Bu anlamlı günde sevgimi göstermek için aldığım 4x6 ebadındaki Atatürk posterini kepçeme monte ederek köy girişine astım. Gelip geçen herkes tarafından görülüyor. Bugünlerimizi Atatürk’e borçluyuz. Nice 102. Cumhuriyetler dilerim" dedi.
Mahalle gençleri de dev Atatürk posterinin kepçeye yerleştirilmesine yardımcı oldu.