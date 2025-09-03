Manisa'da hasat şenliği: Kurutmalık ürünler Gediz Ovası'nı renklendirdi!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
03.09.2025 - 16:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

Manisa'nın bereketli Gediz Ovası, hasat sonrası rengarenk bir manzaraya büründü. Dünyaca ünlü sultani çekirdeksiz üzümlerin yanı sıra, domates ve biberler de güneşte kurutulmak üzere sergi alanlarını doldurdu. Kırmızı, yeşil ve kahverenginin tonlarıyla bezenen ovada, üreticiler bir yandan mevcut ürünleri hazırlarken, diğer yandan da tarlalarını yeni sezona hazırlıyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Gediz Ovası'ndaki sergi alanları kurutmalık ürünlerle renklendi.

Ovada, dünyaca ünlü sultani çekirdeksiz üzümün kurutma çalışmaları devam ediyor. Üzümün yanı sıra domates ve biberler de kurutma sergilerinde yerini aldı.

Tarım arazilerinde yan yana dizilen ürünler kırmızı, yeşil ve kahverengi tonlarıyla dikkati çekiyor.

Sergilerde ürün kurutma süreci devam ederken diğer yandan tarlalarını süren üreticiler, arazilerini yeni sezona hazırlıyor.