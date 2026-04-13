Manisa'da 2 mahallenin kaderini değiştirecek dev proje başladı! 10 yıllık çile son buluyor
MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Bebekli ve Battal Mustafa mahallelerinin kaderini değiştirecek 7 bin 300 metrelik dev terfi hattı projesi için ilk kazmayı vurdu.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artıracak altyapı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Kula ilçesine bağlı Bebekli ve Battal Mustafa mahallelerinde tam 10 yıldır tankerlerle taşınan içme suyu sorunu, başlatılan 7 bin 300 metrelik terfi hattı çalışmasıyla çözülüyor.
Proje kapsamında Söğüt Çayı mevkiinden alınacak su, 7,3 kilometrelik hat üzerinden önce Bebekli deposuna, ardından bölgedeki bağlı yerleşim birimleri ile Battal Mustafa Mahallesi'ne ulaştırılacak.
Bölge halkının su sorununu kalıcı olarak rafa kaldırmayı hedeflediklerini belirten MASKİ Kula İlçe Şefi Tuğba Ural, "Terfi hattı çalışmamamızı yapıyoruz. Proje Bebekli Mahallemizin 6 bağlısını ve Battal Mustafa Mahallemizi kapsıyor. Proje 7 bin 300 metre. Söğütçe Mevkiinden Bebekli deposuna, Bebekli deposundan da diğer 6 bağlısına ve Battal Mustafa Mahallemize bağlayacağız. Şimdiden bütün mahalle halkımıza hayırlı olsun" dedi.
Yıllardır süregelen mağduriyetin sona ermesi mahalle muhtarları ve sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Bebekli Mahalle Muhtarı Rami Gök, "10 yıldır taşıma suyla idare etmeye çalışıyoruz, bu bizim için çok büyük bir zorluktu. Çalışmaların tamamlanmasıyla nihayet suya kavuşacağız. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ve Kula Belediye Başkanımız Hikmet Dönmez'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. Battal Mustafa Mahalle Muhtarı Ali Koçak ise "Hat tamamlandığında sorunumuz kısa sürede çözülecektir. Kuraklık nedeniyle susuzluğun artacağından endişe ediyorduk ancak Büyükşehir Belediyemizin bu yatırımı yüzümüzü güldürdü. Yıllardır tankerle ilçemizden mahallemize su taşınıyordu. Bu çilemiz bitiyor" dedi.
Mahalle sakinlerinden Ali Osman Gündüz (68) ise duygularını şu sözlerle ifade etti:"Umutlarımızın bittiği noktada Besim Dutlulu Başkanımızın el atmasıyla ümitlerimiz tekrar yeşerdi. Yaşım 68, şimdiye kadar böyle bir hizmet görmedik. En kısa sürede şebeke suyumuza kavuşup bu mutluluğu hep beraber kutlayacağız."Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, il genelinde modern altyapı çalışmalarına ve vatandaşların temel ihtiyaçlarını yerinde çözmeye devam ediyor.