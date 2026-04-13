Manisa'da 2 mahallenin kaderini değiştirecek dev proje başladı! 10 yıllık çile son buluyor

4

Yıllardır süregelen mağduriyetin sona ermesi mahalle muhtarları ve sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Bebekli Mahalle Muhtarı Rami Gök, "10 yıldır taşıma suyla idare etmeye çalışıyoruz, bu bizim için çok büyük bir zorluktu. Çalışmaların tamamlanmasıyla nihayet suya kavuşacağız. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ve Kula Belediye Başkanımız Hikmet Dönmez'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. Battal Mustafa Mahalle Muhtarı Ali Koçak ise "Hat tamamlandığında sorunumuz kısa sürede çözülecektir. Kuraklık nedeniyle susuzluğun artacağından endişe ediyorduk ancak Büyükşehir Belediyemizin bu yatırımı yüzümüzü güldürdü. Yıllardır tankerle ilçemizden mahallemize su taşınıyordu. Bu çilemiz bitiyor" dedi.