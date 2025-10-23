Manisa Sarıgöl'de sofralık üzümde bereket yılı: Rekolte 500 bin tona ulaştı! Çiftçinin yüzü gülüyor

4

İlçede sonbahar koşullarına rağmen hasadın sürdüğünü belirten Ülgen, "Daha 200 bin ton üzüm var ovada. Bu ova şu anda para basıyor. Bağları örttük, korumaya aldık. Doluya, soğuğa karşı önlem aldık. Bağlarımıza iyi baktık ve bugünlere getirdik." dedi.



Rekoltenin yanı sıra kalitenin de yüksek olduğunu dile getiren Ülgen, "Biz Sarıgöl bağcıları, üzüme çok iyi bakıyoruz. Evet bizi de soğuk vurdu, dolu bizde de oldu. Ama bağlarımız çok bakımlı olduğu için soğuktan sonra o ikinci çıkan gözlerde çok üzüm geldi. Rekoltemiz geçen yıla göre en az iki misli veya daha fazlası." diye konuştu.