Malzemeleri öküzlerle taşındı: 78 yıldır ayakta duruyor

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Caminin mevcut durumundan üzüntü duyduğunu ifade eden Mustafa Temizalay ise "Çocukluğumuz buralarda geçti. Gençlik yıllarımızda hep buradaydık. Bu caminin harabe olduğunu gördükçe insan vicdan azabı duyuyor. Bu yapının boyaları ve her şeyi simetrik değil, el yapımı ile yapılan boyamalar. Sıvaları saman ve toprakla yoğurulup yapılan sıvalar. İçerisi harabe durumda. Temizlik konusuna gelince, rahmetli babam burası en yakın camii olduğu için o temizliğini yapıyordu. İmece usulü olsun gerekse yetkililerden yardım isteyerek bu camimizin restore edilmesini istiyoruz" diye konuştu.